Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 43

Après une semaine d'école, Kelly et Neymar décident de récompenser les enfant en organisant une sortie aux parcs d'attraction pour les enfants. Il est temps aussi pour Kelly et Neymar de faire le cheat meal du mois. Pendant ce temps Benjamin et Sarah vont faire découvrir la cuisine Turc à Tao et Damian. Il est temps pour Julia et Maxime de profiter de la surprise qu'elle a organisée pour qu'ils profitent d'un moment en amoureux Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 43.