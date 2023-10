Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 49

Du coté de Genève, Sarah et Benjamin Machet emmènent leurs deux fils visiter un château, puis engagent une conversation avec eux pour les sensibiliser au problème du harcèlement scolaire. Pendant ce temps, Jesta et Benoit organisent une séance d'éveil musical avec Juliann et Adriann, suivie d'une activité de modelage de pâte à modeler. À Londres, Tiziri créer du contenu pour ses réseaux sociaux avec sa soeur, Tiya. Pendant ce temps, Julia se rend dans une agence de mannequins où on lui demande de constituer un portfolio photo pour lancer sa carrière dans le milieu. À la maison, Maxime encourage les enfants à faire des exercices sportifs. Enfin, Martika se rend chez sa thérapeute pour un cours d'auto-massage du visage. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 49