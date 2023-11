Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 51

Cette après-midi Julia et Maxime emmènent les enfants faire de l'accrobranche. C'est une des activités préférées de Luna ! Dans cette forêt, il y a aussi une petite ferme avec les animaux pour le bonheur de Vittorio et Luna ! Depuis quelque temps, Tao ne dort pas bien. Il angoisse et réveille ses parents la nuit. Sarah décide de l'aider à vaincre ses peurs. De son côté, Kelly organise une sortie mère-fils avec Lyam. Pour cette journée, elle a organisé une activité trampoline ! Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 51.