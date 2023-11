Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 53

À Londres, Tiziri et ses enfants accueillent la famille Machet ! Du côté de la France, Kelly et Neymar ont décidé de s'accorder quelques jours de vacances en amoureux. L'occasion de faire un écart dans leur régime mais aussi de partir en virée shopping à deux. Hillary et Giovanni emmènent leurs garçons faire de l'escalade avant de trier leurs jouets pour les donner à une association. Face aux reproches de Maxime concernant son éducation, Julia décide d'instaurer un tableau des règles à la maison. Enfin, à Paris, Laure et Matthieu en profitent pour passer à nouveau des moments à deux. Le jeune homme va notamment aider sa femme à rénover le nouvel appartement d'un client. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 53.