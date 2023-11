Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 57

En raison de l'anxiété de Tao la nuit, Sarah et Benjamin ont décidé d'installer un système de sécurité dans leur appartement. Tiziri, quant à elle, s'est lancée dans le "plogging", une activité visant à collecter des déchets tout en faisant du jogging. De son coté, Julia est occupée à filmer une vidéo d'une luxueuse villa pour ses réseaux sociaux, tandis que Martika partage un moment de musicothérapie avec sa fille. Enfin, alors qu'ils prévoient de partir pour Los Angeles dans moins d'un an, Hillary et Giovanni décident d'improviser une discussion en anglais. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 57.