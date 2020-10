Baby Shower - Kelly révèle le sexe de son bébé à ses copines

Kelly et Neymar attendent leur deuxième enfant. Lors de la dernière échographie, les parents ont pu s’assurer que le bébé va bien et même connaître le sexe. Si Lyam a eu du mal à garder le secret avec sa mamie, les copines de Kelly elles, ne le connaissent toujours. La jeune femme a organisé une baby shower pour leur annoncer mais a bien l’intention de se jouer un peu d’elles avant… Extrait de Mamans et Célèbres du Vendredi 2 octobre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.