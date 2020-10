Baby Shower - Rym et Vincent dévoilent le sexe du bébé

Le jour de la baby shower de Rym et Vincent est enfin arrivée. Tout se passe comme la future maman l’avait imaginé. Elle est heureuse et comblée entourée de ses proches. Le futur papa lui, a une mission de la plus haute importance. Il a choisi de révéler le sexe de leur bébé d’une manière un peu insolite. Alors, fille ou garçon ? C’est l’heure de la révélation ! Extrait de Mamans et Célèbres du Jeudi 1er octobre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.