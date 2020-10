Benoit fait une surprise à Charlène dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et célèbres” sur TFX : C’est au tour d’Hillary de déménager ! Elle a trouvé la maison de ses rêves ! Benoit et Charlène sont partis en Bretagne pour l'anniversaire de Charlène. Il lui a préparé plein de surprises ! La rentrée des classes, c’est aujourd’hui ! Stéphanie prépare Lyam et Julia prépare Luna. Le grand jour est arrivé. Julia et Stéphanie vont reprendre un rythme de vie normale. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.