Camille et Dadinho futurs parents d'une petite fille : Coup de foudre à Marseille

Camille et Dadinho se sont rencontrés à Marseille. Vous avez découvert Camille dans les Marseillais et les Princes de l'amour. Aujourd'hui elle est influenceuse et travaille avec de nombreuses marques. Dadinho lui, est rappeur à Marseille. Ils sont très heureux de devenir parents mais ne sont pas encore prêts à 100 %. Découvrez la vie de ce couple marseillais qui a encore beaucoup de chose à apprendre de la vie de parent.