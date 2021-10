Camille Froment, Dadinho et Zélyana font leur grand retour !

Souvenez-vous... Il y a quelques mois, Camille Froment, son compagnon Dadinho et leur bébé de 6 mois Zélyana partaient vivre à Barcelone. Une volonté de changer d'environnement et de quotidien, qui s'est malheureusement soldée par un échec. Vivre à l'étranger s'est avéré plus compliqué que prévu. Que ce soit au niveau professionnel, qualité de vie et même gastronomie, Camille et Dadinho n'ont pas apprécié leur emménagement. Les voilà donc de retour à Marseille, pour cette saison 05 de Mamans & Célèbres. Pour l'instant dans un hôtel, ils cherchent une nouvelle fois la maison de leurs rêves. Extrait de l'épisode 15, saison 05 de Mamans & Célèbres, diffusé le Vendredi 08 octobre sur TFX.