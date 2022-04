Camille se prépare pour la promotion de la Villa des Coeurs Brisés

Cette année, Camille est sur deux tournages en même temps ! En plus de Mamans et Célèbres, elle participe à la saison 07 de la Villa des Coeurs Brisés. Grâce à elle vous allez découvrir l’envers du décor et sa routine de travail pendant le tournage d’une émission. Aujourd’hui, elle est missionnée pour faire une vidéo pour les réseaux sociaux et pour faire son plan dans le générique de l’émission. Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 29.