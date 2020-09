Charlène a donné naissance à son petit garçon Thyam

En Indre et Loir, Charlène a donné naissance à un petit garçon prénommé Thyam. 3kg150 de bonheur pour les jeunes parents. Tout s'est très bien passé pour la maman et le bébé ! "Ma petite chérie a été super forte, c'est le plus beau jour de notre vie," confie le jeune papa avec émotion. Désormais, Charlène et Benoît ont hâte de rentrer avec leur petit garçon à la maison pour démarrer cette nouvelle vie à 3.