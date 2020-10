Cécilia emménage à Toulouse, Jesta et Benoît à la rescousse

Cécilia a pris une grande décision. Avec sa fille Sway qui vient tout juste de fêter son premier anniversaire, la jeune maman solo a décidé de quitter la région parisienne pour Toulouse. Pour préparer au mieux cet emménagement, Cécilia peut compter sur ses amis Jesta et Benoît. Ce sont eux qui lui ont trouvé la maison de ses rêves. Un nouveau départ heureux pour Cécilia et Sway ! Extrait de Mamans et Célèbres du Vendredi 16 octobre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.