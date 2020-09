Cécilia : Ex-aventurière et maman solo d’une petite Sway

Cécilia a 32 ans et c’est une maman solo fière de sa petite Sway, 9 mois. Il y a quelques années, la jeune femme s’est fait connaître grâce à sa participation dans Koh-Lanta. Une expérience incroyable mais la plus unique, reste celle d’être devenue maman. Aujourd’hui, elle est prête à partager son quotidien, pas toujours facile, de maman célibataire. “Être la maman de Sway, c’est magique,” confie-t-elle face caméra mais la réalité, c’est aussi que Cécilia n’a plus une seconde pour elle. Même prendre un petit déjeuner peut s’avérer une mission compliquée ! Extrait de Mamans et Célèbres du Vendredi 11 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.