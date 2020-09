Charlène accouche et Hillary débarque… dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode : Hillary fait son entrée dans la grande famille de “Mamans et célèbres” et partage avec vous, son échographie du 3ème trimestre. Martika elle, est très stressée. Aujourd’hui, elle fait percer les oreilles de Mia. A Paris, c’est le grand jour pour Rym qui a organisé un shooting photo pour sa marque de cosmétiques. Pendant ce temps, Charlène a donné naissance à son petit garçon. Comment s’est passé son accouchement ? Quel prénom ont-ils choisi pour leur petit garçon ? Vous découvrirez tout dans l’épisode de lundi ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.