Charlène et Benoît arrivent dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Charlène, 25 ans, et Benoît, 29 ans, rejoignent la grande famille de “Mamans et célèbres”. Le jeune couple découvert dans Secret Story, il y a quelques années, s’apprêtent à devenir parents pour la première fois. Kelly et Neymar ont un deuxième rendez-vous avec Lucie Mariotti. Au programme cette fois, un coaching très intense pour le couple. A Toulouse, Oliver s’apprête à partir de la maison pour deux mois de travail à Saint Tropez. La séparation avec Jenna s’annonce difficile ! Réponse dans l’épisode de demain. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.