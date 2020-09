Charlène et Benoît : dernière ligne droite avant l’arrivée de bébé

Ensemble depuis 6 ans, Charlène, 25 ans, et Benoît, 29 ans, s’apprêtent à devenir parents pour la première fois. Ils rejoignent la grande famille de “Mamans et célèbres” et ont hâte de partager les derniers jours avant que bébé n’arrive avec les téléspectateurs. Au programme du jour : montage du lit de baby boy. Quelle galère pour Benoît ! Charlène ne parvient pas à cacher son stress. Seront-ils prêts pour l’arrivée du futur bébé ? Extrait de Mamans et Célèbres du Mercredi 9 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.