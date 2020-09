Charlène et Benoît : leur nouvelle vie avec Thyam

Il y a quelques jours, Charlène a donné naissance à un petit garçon. Thyam se porte à merveille, tout comme sa maman. Aujourd’hui, il est donc temps pour la petite famille de rentrer à la maison. L’organisation avec un bébé est complexe et les premiers pas sont timides. Mais le couple est plus heureux que jamais d’accueillir ce petit bébé et ne rate pas une miette de ses soupirs. Dans cette nouvelle maison, dans laquelle ils viennent d’emménager, Charlène et Benoît savent qu’ils seront heureux. Extrait de Mamans et Célèbres du Mercredi 16 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.