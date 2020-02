Cindy a accouché d'une petite Alba !

Cindy vient de vivre l’accouchement de ses rêves. Tout s’est bien déroulé et la petite Alba est en pleine forme. Cindy a déjà hâte de vivre le premier jour de sa nouvelle vie aux côtés de son homme et sa fille. La jeune maman pense déjà à la réorganisation de sa vie à trois. Thomas et Cindy donnent le premier bain à Alba et découvrent ensemble, le bonheur d’être parent. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du lundi 3 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.