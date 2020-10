Cindy dévoile son nouveau projet sportif dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et célèbres” sur TFX : Cindy a un tout nouveau projet et c’est sportif ! Julie qui vient d’accoucher, pense déjà à un troisième enfant. Stéphanie elle, est bien enceinte. Alors ce qui l’intéresse maintenant, c’est d’imaginer à qui ressemblera son deuxième enfant... Le mariage de Wafa approche à grands pas. Mais avant, elle a organisé la traditionnelle cérémonie du henné. La future mariée espère bien que sa maman sera touchée en plein coeur. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.