Cindy “effrontée” et “libre” pour le shooting de sa marque de vêtements

Ce n'est pas tous les jours faciles pour nos "Mamans et célèbres" de lier vie de femme et vie de maman. Aujourd'hui est un grand jour pour Cindy ! Elle organise un petit shooting pour préparer le lancement de sa nouvelle collection de vêtements. L'aboutissement de plusieurs mois de travail. Une mode qui se veut "effrontée" et "libre". Loin des diktats de la beauté, la jeune maman veut décomplexer les femmes. A commencer par elle qui n'est pas mannequin mais qui se prête facilement au jeu ! Extrait de l'émission du Mercredi 4 novembre 2020.