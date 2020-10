Cindy prête pour bébé n°2 dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et célèbres” sur TFX : Wafa est la reine du jour. Entourée de ses amies et de sa famille, elle profite pleinement de sa cérémonie du henné. De son côté, Cindy a fait retirer son implant. Elle est prête pour le bébé n°2 et a hâte de l’annoncer à Thomas. Martika organise le baptême de Mia. Eglise, décoration, gâteau… Rien ne sera laissé au hasard et la petite fille a évidemment son mot à dire ! Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.