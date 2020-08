Cindy retrouve Alba dans le prochain épisode de Mamans et Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et Célèbres”, Julia et Luna rêvent de vivre dans un château de princesses. Grand jour pour Cindy et Thomas qui retrouvent leur petite Alba après 10 jours de voyage de noces. Jesta et Benoît eux, s’entraînent aux premiers gestes de secourisme. Pour les jeunes parents, il est important de savoir comment faire du bouche à bouche à son enfant. Seront-ils de parfaits secouristes ? Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.