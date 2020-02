Cindy se confie sur ses douleurs liées à l’allaitement

Cindy et Thomas viennent de rentrer chez eux avec leur fille Alba. Une nouvelle routine va se mettre en place et tout ce petit monde va devoir apprendre à s’apprivoiser. Une fois installée avec Alba, Cindy se confie sur les souffrances physiques que lui procure l’allaitement. En effet, elle découvre les déconvenues des montées de lait, son corps change mais Cindy est bien motivée à continuer d’allaiter ! Elle peut compter sur Thomas pour lui apporter tout son soutien et lui permettre de récupérer de ces derniers jours intenses. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du jeudi 6 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.