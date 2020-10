Cindy, Thomas et Alba déménagent

C'est un nouveau départ pour Cindy, Thomas et Alba. Ils ont enfin eu la maison qu'ils souhaitaient ! Ils préparent donc les traditionnels cartons de déménagement. Mais cette fois, Cindy a fait appel à des déménageurs. Ils arrivent à terminer le déménagement en une demi-journée ! Ils sont heureux de s'installer dans cette maison. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans leur vie. Alba va pouvoir grandir dans une grande et belle maison !