Cindy tire son lait pour la première fois

Dans l'épisode 31 Mamans & célèbres, Cindy utilise un tire-lait pour la première-fois. En effet, la jeune maman souhaite habituer Alba à boire aux biberons. Malheureusement, Alba a faim au même moment et Cindy se retrouve avec son enfant dans un bras et le tire-lait dans l'autre. Thomas semble amusé par la situation et se moque gentiment de sa future-épouse. Extrait de l'émission Mamans & célèbres du vendredi 14 février 2020.