Cindy vit ses premiers jours en tant que maman dans l’épisode 25 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 25 de Mamans & célèbres, Cindy et Thomas sont de retour chez eux avec leur enfant. Ils vivent leurs premiers instants en tant que parent. Wafa et Oliver ont pris une grande décision, ils vont se marier ! Kelly et Neymar se rapprochent de plus en plus. Un lapsus de Neymar redonne même espoir à Kelly ! Extrait de l’émission Mamans & célèbres du mercredi 5 janvier 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.