Coaching très éprouvant pour Emilie avec Lucie Mariotti

Emilie a demandé de l’aide à la célèbre love coach Lucie Mariotti. La maman businesswoman veut comprendre pourquoi ses relations amoureuses se concluent toujours par un échec ! Si elle comprend l’exercice, Emilie ne veut pas casser des objets mais Lucie n’a pas l’intention de la lâcher. “Je suis très cérébral,” avoue celle qui a dû mal à exprimer ses sentiments. Mais au fil de l’exercice, elle finit par se prendre au jeu et ce sont des larmes qui coulent sur son visage… “Je détruis ce qui me détruit”. C’est le but de cette folle session dans “La chambre de la fureur” : libérer ce qui l’a détruite dans le passé. Extrait de Mamans et Célèbres du Mardi 1er septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.