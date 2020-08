Comment faire un massage cardiaque à son bébé ? Jesta en panique !

Bébé inconscient après une noyade de la piscine : c’est l'exercice auquel se sont prêté les parents de Juliann. Aujourd’hui, Jesta et Benoît ont décidé d’apprendre les gestes qui sauvent avec Jean-François, pompier secouriste. Ce dernier les forme notamment au massage cardiaque sur bébé. Plus Jesta en apprend, plus elle panique. Mais fini les explications, il est temps de mettre en pratique ! Extrait de Mamans et Célèbres du Jeudi 27 août sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.