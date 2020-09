Cours de préparation à l’accouchement pour Rym et Vincent

Aujourd’hui, Rym et Vincent ont un rendez-vous très important. Pour la première fois, ils vont suivre un cours de préparation à l’accouchement. Rym aimerait pouvoir accoucher sans péridurale. “C’est une expérience que j’ai envie de vivre, une sensation que j’ai envie de sentir,” confie la future maman. Mais Rym se laisse le droit de changer d’avis. Elle sait bien qu’une fois les contractions arrivées, elle pourrait ne plus les supporter. De son côté, Vincent prend des notes. Il est à la fois, stressé et émerveillé, et compte bien être un super allié pour Rym le jour J. Extrait de Mamans et Célèbres du Mardi 29 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.