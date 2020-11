Cours d’éveil musical pour Sway, Juliann et leurs mamans

Benoît est parti en week-end avec des copains. L’occasion pour Jesta de passer du temps avec son amie Cécilia et leurs enfants. A la sortie de la crèche, elles décident d’emmener Sway et Juliann faire un cours de cocooning dancing pour leur éveil musical. Extrait de l’émission du Vendredi 20 novembre 2020. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.