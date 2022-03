Daniela Martins rejoint l’aventure des Mamans & Célèbres

Découvrez Daniela, maman de Éléa 5 ans et Valentin 3 ans et enceinte d’un petit garçon qui va bientôt montrer sa petite tête. Vous l’avez découvert dans la saison 03 de Secret Story. Et 10 ans plus tard, après s’être mariée et avoir fait carrière dans le théâtre eu deux enfants. Elle est aujourd’hui influenceuse et partage avec sa communauté sa vie de maman. Suivez le quotidien de cette famille pleine d’amour qui attend l'arrivée de son petit bébé avec impatience. Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 07.