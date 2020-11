Dans le prochain épisode : Rym et Vincent sont à la maternité, prêts à accueillir Maria-Valentina

Dans le prochain épisode de “Mamans et célèbres” sur TFX : le gynécologue a conseillé à Rym de marcher dans les couloirs de l’hôpital pour faire venir le bébé plus vite. Déjà 24h que la future maman a rompu la poche des eaux et son col n’a quasiment pas bougé. Rym souffre de ses contractions et Vincent fait tout pour la soutenir. Le futur papa parvient même à la faire rire et à danser. Extrait de l’émission du Vendredi 13 novembre 2020. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.