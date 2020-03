Dispute entre Jesta et Benoit dans l’épisode 49 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 49 de Mamans & célèbres, Kelly et Neymar passent le casting de la troisième saison de La bataille des Couples. Julie se confie sur sa fausse-couche. Jesta et Benoit se disputent en vacances. Emilie et Menzo font un gâteau au chocolat. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du mardi 10 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.