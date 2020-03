Emilie et Kelly font des essayages dans l’épisode 57 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 57 de Mamans & célèbres, Emilie et Kelly font des essayages dans la joie et la bonne humeur. PJ se retrouve face à un dilemme. Le week-end de Jesta, Benoit et Juliann vire à la catastrophe. Cindy termine ses vœux pour son mariage, l’émotion est on ne peut plus présente. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du vendredi 20 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 19h sur TFX et tous les jours sur MYTF1.