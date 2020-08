Emilie et Maëlla prennent une décision très difficile

Maëlla a chuté plusieurs fois de son poney et maintenant, elle en a peur. La responsable du centre équestre a une solution : Échanger Playboy contre Malika, un plus petit poney. “La première fois que je suis venue, je l’ai montée,” se réjouit Maëlla. Mais les Au Revoir avec Playboy sont difficiles… Tout ce qu’Emilie veut, c’est que sa petite fille prenne ses responsabilités et s’occupe pleinement de son poney. Le contact avec Malika va-t-il passer ? Rendez-vous au Poney Club. Extrait de Mamans et Célèbres du Mercredi 26 août sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.