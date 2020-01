Emilie et Stéphanie se confient sur leur vie de maman

Stéphanie se retrouve seule chez elle car son fils, Lyam, passe la semaine chez son papa. La séparation est toujours un moment difficile pour la jeune maman. Mais surprise, Emilie vient lui rendre une petite visite. Au programme, shopping et discussions entre filles. L’occasion pour les deux influenceuses de faire le point sur leurs projets et leurs désirs… Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.