Dans l'épisode 28 de Mamans & célèbres, Kelly et Neymar se rapprochent à l'anniversaire de Lyam. Joy fait ses premiers pas. Cindy et Thomas ne dorment plus la nuit. Emilie fait une coupe au cheval de Maella. Extrait de l'émission Mamans & célèbres du lundi 10 février 2020.