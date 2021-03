Emilie, maman de Maëlla et Menzo : Bienvenuti en Italie !

Emilie est de retour dans “Mamans et Célèbres” et depuis la dernière fois, beaucoup de choses ont changé ! Maintenant, elle vit en Italie où joue le père de ses enfants Jérémy Menez. Malgré son déménagement, elle gère à distance son entreprise de compléments alimentaires. En plus de tous ses projets, elle a décidé de lancer sa propre marque de vêtements. Elle revient pour montrer qu’on peut vivre heureux même après avoir reconstruit sa famille. Mamans et célèbres, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !