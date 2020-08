Emilie raconte avec émotion son adolescence difficile

Il y a quelques jours, Emilie a trouvé le courage de frapper à la porte de son père qu’elle n’a pas vu depuis plus de 16 ans... Submergée par ses émotions, la mère de famille a pu compter sur le soutien de Vanessa et Stéphanie. Cette rencontre n’est pas le fruit du hasard. Emilie cherche à comprendre pourquoi elle a tant de mal à faire confiance aux hommes. Ce père absent pourrait-il lui apporter des réponses ? En attendant, c’est à sa tante qu’elle se confie. Depuis cette rencontre improvisée, Emilie n’a pas eu de nouvelles de son père. En pleine discussion avec sa tante, Emilie se souvient de son adolescence difficile sans père et avec ce beau-père qui ne rendait pas le quotidien facile. A l’époque, elle en veut à sa mère de rester avec cette personne toxique pour leur famille. Devrait-elle aussi s’entretenir avec sa mère aujourd’hui ? Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.