Emilie va voir Lucie Mariotti dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de “Mamans et Célèbres” : Kelly prépare une grande surprise à Neymar pour leur anniversaire de mariage. Wafa a appelé Jesta à la rescousse pour les travaux de sa future maison. Martika s’apprête à dire adieu à sa longue chevelure de rêve. “Je crois que j’ai un problème avec les hommes,” annonce d’emblée Emilie à Lucie Mariotti. La love coach pourra-t-elle aider la jeune maman à trouver l’amour et à faire confiance à nouveau ? Réponse dans l’épisode de demain. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.