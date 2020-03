Excédée, Stéphanie fâche Lyam

Dans l’épisode 46 de Mamans & célèbres, Stéphanie est à bout. De bon matin, Lyam ne l’écoute pas et fait des caprices. Le petit garçon refuse de se préparer et traine des pieds. Stéphanie décide de se fâcher et de mettre les choses au clair. Malheureusement, Lyam ne semble pas prendre les choses au sérieux. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du vendredi 6 mars 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.