EXCLU - Atelier écharpe de portage pour Rym et Vincent

En avant-première sur MYTF1 : Aujourd’hui, Rym et Vincent ont invité Mélanie, la sage femme qui c’est occupé de l’accouchement de Rym. Dès son arrivée, elle donne une astuce à Rym et Vincent pour calmer Maria-Valentina. Mais Mélanie est surtout venue pour les aider à installer Maria-Valentina dans l’écharpe de portage. Cela permettra à Rym et Vincent de s’occuper de Maria-Valentina tout en réalisant ses tâches quotidiennes. Spoiler de l’émission du jeudi 10 décembre 2020. “Mamans et Célèbres” sur TFX.