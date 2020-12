EXCLU - Atelier papilles gustatives pour Sway

En avant-première sur MYTF1 : Cécilia étant une grande cuisinière, elle propose un atelier à Sway pour stimuler ses papilles gustatives. Pamplemousse, citron, endive, chou cru... Sway se laisse prendre au jeu et goûte tous les aliments ! Même s'ils ne sont pas tous à son goût, cet atelier lui a permis de découvrir de nouvelles saveurs. Cécilia est fière d’elle et songe déjà à un autre atelier ! Spoiler de l’émission du lundi 14 décembre 2020. “Mamans et Célèbres” sur TFX.