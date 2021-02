EXCLU - Aurélie et Pharell rejoignent l’aventure de Mamans et célèbres

En avant-première sur MYTF1 : Aurélie Van Dealen rejoint l’aventure de “Mamans & Célèbres”, accompagnée de son enfant de 4 ans et demi Pharell. Aurélie est apparue dans plusieurs émissions de télé réalité, mais aujourd’hui, c’est une business woman qui travaille avec les plus grandes marques. Elle est prête à vous dévoiler sa vie de maman et d’influenceuse blogueuse. Spoiler de l’émission du Mardi 09 février 2021. “Mamans et Célèbres” sur TFX.