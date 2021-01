EXCLU - Benoît fait une déclaration d’amour à Charlène

En avant-première sur MYTF1 : Après 7 ans d’amour et un bébé, Benoît se sent prêt à sceller son histoire avec Charlène à travers un pacs. Pour lui annoncer la grande nouvelle, le jeune papa a décidé de lui préparer une surprise avec l’aide de son fils Thyam. Ensemble, ils écrivent une très jolie lettre d’amour. Comment Charlène va-t-elle réagir ? Spoiler de l’émission du mercredi 20 janvier 2021. “Mamans et Célèbres” sur TFX.