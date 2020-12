EXCLU - Cécilia et Sway rencontrent Tiffany, Romy et Zélie

En avant-première sur MYTF1 : Cécilia et Sway sont de voyage à Paris. Elles en profitent pour rendre visite à Tiffany, Romy et Zélie. L’occasion de passer une journée entre filles ! Sway goûte pour la première fois les sushis et elle adore ! Après ce bon repas, il est temps d’aller faire la sieste. Sway passe ensuite l'après-midi à jouer avec Romy et Zélie. Elles sont devenues très copines. Elles ont hâte de se retrouver pour jouer ensemble ! Spoiler de l’émission du vendredi 18 décembre 2020. “Mamans et Célèbres” sur TFX.