EXCLU - Cindy, Hillary et Tiffany en virée “Very Bad Mom”

En avant-première sur MYTF1 : Les “Very Bad Mom” Hillary, Tiffany et Cindy continuent de suivre leur cours d'effeuillage. Même, si au début, les mamans avaient quelques a priori, elles se laissent progressivement prendre au jeu et se décontractent. Ambiance sexy et séduction pour les “Very Bad Mom” pendant que les supers papas s’occupent des enfants. Spoiler de l’émission du jeudi 3 décembre 2020. “Mamans et Célèbres” sur TFX.