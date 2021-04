EXCLU - Emilie Fiorelli rejoint l’aventure « Mamans et célèbres »

Depuis plus de 4 saisons, la grande famille de "Mamans et célèbres" n'a cessé de s'agrandir. Alors qu'Aurélie Van Daelen, Sarah Machet, Olivia Kugel ou encore Camille Froment ont récemment rejoint l'aventure, c'est au tour d'Emilie Fiorelli de faire partie de cette grande famille. En exclusivité pour MYTF1, la maman de Louna et Farrell se confie sur cette nouvelle aventure.