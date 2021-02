EXCLU - Hillary, Giovanni et Milo en mode magie de Noël

En avant-première sur MYTF1 : Pour bien commencer les fêtes de Noël, Giovanni a prévu une surprise pour toute la famille ! Il a acheté des pulls de noël. Hillary est fan de l’idée et propose immédiatement de faire un shooting pour les réseaux sociaux. La magie de Noël s’installe petit à petit chez Giovanni et Hillary qui vont passer leur premier Noël à trois ! Spoiler de l’émission du Vendredi 12 février 2021. “Mamans et Célèbres” sur TFX.